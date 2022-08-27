الولايات المتحدة.. اتهام رجل بتجنيد شباب للقتال مع داعش

2022/08/27 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجلين حُكم عليهما في يوليو /تموز بتهمة تقديم الدعم لتنظيم داعش.

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