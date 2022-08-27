العراق.. غبار خفيف وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2022/08/27 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد ، خلال اليومين المقبلين، طقسا صحوا مع غبار خفيف وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة .

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وصحوا في الجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقة الوسطى و مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم السبت 29 مئوية والعظمى 45 مئوية ، وفي ذي قار تصل درجة الحرارة العظمى الى 47 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الاثنين سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ومغبرا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية ، ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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