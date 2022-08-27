شنيشل يدعو الأندية إلى التعاون مع المنتخب الوطني

2022/08/27 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مدرب المنتخب الأولمبي والمكلف بقيادة الوطني راضي شنيشل، الأندية إلى التعاون مع المنتخب من أجل إنجاح مهمته.

وقال شنيشل إن “نجاح مهمة المنتخب الوطني تحتاج إلى تكاتف الجميع ولاسيما الأندية من خلال تفريغ لاعبيها للمنتخب”.

وبين أن “امتناع الأندية عن تفريغ لاعبيها سابقة خطيرة ولا أجد لها أي تفسير خاصة وان الموسم الكروي لم يبدأ بعد”، داعياً الأندية إلى “التعاون مع المنتخب الوطني من أجل إنجاح مهمته”.

يذكر ان اتحاد الكرة سمى راضي شنيشل مدربًا مؤقتاً للمنتخب الوطني بعد توقيع عقده مع الأولمبي.

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