العراق.. صالح والكاظمي والحلبوسي يتمسكون بخيار

2022/08/27 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، أن مفتاح حل الأزمة السياسية هو الجلوس جميعاً على طاولة الحوار الوطني، مشيراً إلى أن مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة.

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