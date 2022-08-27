الديموقراطي الكردستاني وسيادة يؤكدان عدم مشاركتهما لأي حوار وطني دون مشاركة الصدر

2022/08/27 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، الأطراف السياسية الأخرى، بأنهما لن يشاركا في الحوار الوطني دون مشاركة ممثل عن التيار الصدري، فيما هناك اقتراح لارسال وفد من الأطراف السياسية إلى النجف، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وكان الاجتماع الثاني … Readmore

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