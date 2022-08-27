بعد انباء انشقاقه من التيار الصدري .. حسن الكعبي يرد

2022/08/27 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي، على انباء انشقاقه من التيار الصدري.وقال الكعبي في بيان: إنه”بين فترة وأخرى يشن الفاسدون وذبابهم الالكتروني إخبار مفبركة تدل على خستهم ووجعهم الذي يشتد يوماً بعد يوم ، بعد إصرارنا وإخلاصنا … Readmore

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