2022/08/27 | 12:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vPIo6VbST6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديمقراطي والسيادة يبلغان الإطار.. لن نحضر أي اجتماع من دون التيار | نشرة اخبار المنتصف 2022/8/27) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديمقراطي والسيادة يبلغان الإطار.. لن نحضر أي اجتماع من دون التيار | نشرة اخبار المنتصف 2022/8/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).