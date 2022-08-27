قيمة الدولار أصبحت تعادل ألف دينار عراقي فقط بسبب الاحتياطي الاجنبي.. بيانات شاملة للبنك المركزي

2022/08/27 | 12:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

لخصت مؤسسة عراق المستقبل برئاسة الباحث الاقتصادي منار العبيدي، جملة بيانات تتعلق بالبنك المركزي العراقي، من بينها ارتفاع قيمة الدينار السنوية 15%، حتى اصبح كل دولار يساوي 1006 دينار.

وقال العبيدي في بيانات البنك المركزي لغاية تموز الماضي التي اوردها واطلعت عليها “يس عراق”، إن

قيمة الموجودات الكلية للبنك 176.6 ترليون دينار

➖نسبة النمو السنوية 27.4%

➖نسبة النمو الشهرية 4.39%

اما قيمة احتياطي الذهب والنقد الموجود 26.2 ترليون دينار:

➖نسبة النمو السنوية 15%

➖نسبة النمو الشهرية 15.5%

فيما بلغت قيمة الاستثمارات بالاوراق المالية 65.3 ترليون دينار:

➖نسبة النمو السنوية 56%

➖نسبة النمو الشهرية 6%

اما المستحقات على وزارة المالية 47 ترليون دينار:

➖نسبة النمو السنوية 10%

➖نسبة النمو الشهرية -0.42%

وبلغت قروض تمويل المشاريع 8.8 ترليون دينار

➖نسبة النمو السنوية 184%

➖نسبة النمو الشهرية 5.75%

وجاءت قيمة النقدر المصدر 82.6 ترليون دينار

➖نسبة النمو السنوية 46.8%

➖نسبة النمو الشهرية -0.4%

اما قيمة ودائع البنوك المحلية لدى البنك 39 ترليون دينار

➖نسبة النمو السنوية 46%

➖نسبة النمو الشهرية 8%

وقيمة ارصدة المؤسسات الحكومية لدى البنك 21.4 ترليون دينار

➖نسبة النمو السنوية 395%

➖نسبة النمو الشهرية 23.5%

وبلغت قيمة الاحتياطات العامة 23.6 ترليون دينار عراقي

➖نسبة النمو السنوية -3.3%

➖نسبة النمو الشهرية -1.61%

وقيمة الاحتياطيات بالعملة الاجنبية 82.1 مليار دولار امريكي

➖نسبة النمو السنوية 29.7%

➖نسبة النمو الشهرية 6.35%

اما قيمة الدينار العراقي امام الاحتياطيات الاجنبية ( العملة النقدية المصدرة / مجمل الاحتياطيات الاجنبية ) 1006.3 دينار لكل دولار

➖نسبة ارتفاع قيمة الدينار السنوية 15.4%

➖نسبة ارتفاع قيمة الدينار الشهرية 6.35%

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