2022/08/27 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، إن التعليم يجب أن يكون متاحاً للجميع.ونوه زيدان خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى أنه “يجب أن يكون التعليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان: يجب أن يكون التعليم مجانياً على الأقل في مرحلتين ومتاحاً للجميع المركز الخبري الوطني.

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