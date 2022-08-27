2022/08/27 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة.وقال الحلبوسي خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، “إنني أدعو القوى السياسية الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس البرلمان: نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان: نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان: نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).