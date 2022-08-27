مذكرات كوشنر.. مكالمة من السيسي

2022/08/27 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها لمكالمة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

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