موجهة نداءً عاجلا لبغداد.. البيشمركة تحذر من تحركات ’مريبة’ لداعش بهذه المناطق

2022/08/27 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحذر نائب رئيس أركان قوات البيشمركة قارمان كمال، اليوم السبت، من وجود تحركات مريبة لعناصر تنظيم داعش في عدد من المناطق.وقال كمال، لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك تحركات لعناصر داعش في مناطق جنوب كركوك والمناطق الممتدة من جبال قراجوغ في مخمور مرورا بالدبس وصولا للحويجة والرشاد".وأضاف أن "هناك تحركات أخرى لعناصر داعش في المناطق المتصلة بين السليمانية وديالى وتحديدا أطراف خانقين وجلولاء وقرى جبال حمرين، ولابد من إنشاء غرف للتنسيق المشترك بشكل سريع بين البيشمركة والجيش العراقي قبل تمدد عناصر داعش لمناطق أخرى".

وفي السياق، كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، نتائج احباط تسلل داعشي في حوض الطبج اقصى شمال شرق ديالى.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "مفزرة ميدانية تتالف من 4 مسلحين تنتمي الى داعش حاولت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس التسلل في الجهة الشرقية لحوض الطبج شمال شرق ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) في محاولة منها لاستهداف نقطة مرابطة متقدمة للفرقة الاولى الجيش العراقي من خلال اسلحة القنص ومن ثم المهاجمة بالاسلحة المتوسطة بعد الالتفاف".واضاف المصدر، ان "الاستخبارات العسكرية كانت قد اعدت كمين للمفرزة وتم رصد تحركاتها من خلال كاميرات حرارية عن بعد حتى تم الاطاحة بها بعد قصف مركز مؤكدا بان جميع افراد المفرزة قتلوا وهو انجاز اخر في محاربة داعش وخلاياه النائمة".

واوضح فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اليوم السبت، رصد تسلل مفرزة من عصابات داعش الارهابية شمالي محافظة ديالى.

وبحسب الفيديو، فأن القوات الامنية رصدت محاولة تسلل مفرزة من عصابات داعش الارهابية في عمق حوض الطبج شمال ديالى.

ويأتي الفيديو، قبل قصفهم واحباط عملية التسلل من قبل مدفعية الجيش العراقي.

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