2022/08/27 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكتنشر (بغداد اليوم)، السبت، مقطعاً فيديوياً يوثق اندلاع حريق كبير في الحي الصناعي قرب الحويجة جنوبي محافظة كركوك.وقال مراسلنا انه "لم يعرف لحد الآن حجم الخسائر المادية او البشرية الناجمة عن الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير في الحي الصناعي قرب الحويجة جنوبي كركوك (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير في الحي الصناعي قرب الحويجة جنوبي كركوك (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).