2022/08/27 | 12:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواظب محمد صاحب محل للمرطبات في محافظة السليمانية بالعراق منذ 23 عاما على التقاط الصور لزبائنه وتعليقها على جدار محله الذي تحول مع الزمن إلى معرض للصور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متعة للأفواه والأبصار.. متحف صور في محل للمرطبات بالعراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متعة للأفواه والأبصار.. متحف صور في محل للمرطبات بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).