بابل.. انتحار رجل بسبب الديون

2022/08/27 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

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اقدم رجل على الانتحار بشنق نفسه باحدى قرى ناحية الاسكندرية في بابل .

وقال مصدر في شرطة بابل “:” ان رجلا ثلاثينيا انتحر بشنق نفسه داخل منزله في منطقة القرية العصرية بسبب تراكم الديون عليه”.

واضاف :” ان الشرطة نقلت الجثة الى الطبابة العدلية وفتحت تحقيقا بالحادث”.

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