شركة بريطانية ترصد معدل استهلاك الفرد العراقي من الطاقة الكهربائية

2022/08/27 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصدت شركة bp البريطانية ، معدل استهلاك الفرد العراقي من الطاقة ، مبينة انه:” بلغ أكثر من 51 غيغا واط خلال عام 2021″.

وأظهرت بيانات واحصائيات للشركة ،أن استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بلغت معدل 51.6 غيغا واط خلال عام 2021، مرتفعا من معدل 49.4 غيغا واط عام 2020″، مشيرة الى :” ان اعلى استهلاك للفرد في العراق كان في عام 2018 حيث بلغ المعدل 59.6 غيغا واط”.

واضافت :”ان معدل النمو في استهلاك الطاقة في العراق ارتفع الى 1.2% ما بين عامي 2011 و 2021″.

واوضحت :” ان العراق كان اقل دول الخليج العربي استهلاكا للطاقة، حيث جاء الفرد القطري أولا والاول عالميا أيضا بمعدل استهلاك بلغ 686 غيغا جول، يليه الفرد الإماراتي بمعدل 487 غيغا جول، ومن ثم الفرد الكويتي بمعدل 402 غيغا جول، ومن ثم العماني بمعدل 329 غيغا جول، ومن ثم السعودي بمعدل 303 غيغا جول”.

وكل غيغا جول يساوي مليون ميغا جول، وكل ميغا جول يساوي 0.28 كيلو واط/ ساعة.

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