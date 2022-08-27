2022/08/27 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8N-dTI3IZXA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمار الحكيم يوجه رسالة الى مقتدى الصدر خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المراة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمار الحكيم يوجه رسالة الى مقتدى الصدر خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المراة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).