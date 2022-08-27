مسلسل التسريبات في العراق: تسجيل صوتي جديد يفضح ملفات فساد

2022/08/27 | 13:00 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريب ثالث لمحافظ صلاح الدين السابق رئيس "حزب الجماهير" أحمد الجبوري (فيسبوك)

ضمن مسلسل التسريبات التي يشهدها العراق، نشر الصحافي العراقي علي فاضل تسجيلا صوتيا جديدا منسوبا لمحافظ صلاح الدين السابق (شمالي العراق) رئيس "حزب الجماهير" أحمد الجبوري، المعروف بـ(أبو مازن)، جرى الحديث فيه عن صفقات مشاريع بالمليارات، وتقسيم المبالغ بين المستفيدين.

وهذا هو التسريب الثالث الذي يخص (أبو مازن)، إذ سُرب أولا مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري مؤدياً القسم على نسخة من المصحف الشريف أمام الشخص ذاته لوضع الوزارة تحت تصرفه (أبو مازن)، تلاه تسجيل صوتي عن بيع وشراء مناصب للقضاة، وقد قام مجلس القضاء الأعلى في العراق بفتح تحقيق فيه.

وفي التسجيل الثالث، يتحدث أبو مازن لشخص يدعى (بخت) ويطلب منه تحويل مبلغ 50 ألف دولار، أو على الأقل 30 ألف دولار، يريد أبو مازن أن يشتري بالمبلغ هدايا، يقول "إذا استلمت مبلغ مليار، حول المبلغ المطلوب، وإذا مستلم 4 (...)، الآن تحولي المبلغ وتتصل بي، وتنسق مع قصي، حتى أشتري الهدايا".

ويظهر أحد المتصلين وهو يتحدث مع أبو مازن، الذي يلقبه بـ"الزعيم"، يشرح له تفاصيل أحد المشاريع، يقول: "المشروع كالآتي اتصلنا مع (سيد أركان) ومع (محمد الحلاوي) ومع (مهندس قاسم)، المشروع بمبلغ 24 مأخوذ منه 7 وبعد بيه صك بـ3 غير مصروف، وهذا الصك يصفي حساب (خاشع)"، مبينا "يبقى بالمشروع 14".

وأضاف: "اتفقت مع (الحلاوي) أن يأخذ منها 7، ويعطينا 7، ومن ضمن الـ7 التي نحصل عليها المبلغ الخاص بي، الذي صرفوه قبل العيد، وهو كان خاصا بالمحولات القديمة، وأردنا أن نأخذ منه سيارات مصفحات للأعضاء ومحولات لمشروع الاستقطاعات، ولدينا التزام فيها".

وأضاف في هذا السياق: "اتفقنا أن الـ14 تكون صافية ليس لأحد فيها شيء، (خاشع) يكون حسابه بالصك المتبقي بـ3 وبعده غير مصروف، وقد أعلمت (سيد أركان) و(الحلاوي) بذلك، وتفاهمنا مع (مهندس قاسم) أن يصفي حساب (خاشع)، الـ14 المتبقية ليس لأحد فيها شيء، الوحيد أنا لي فيها المبلغ الذي صرف على مشاريعي بالكهرباء، وهم المفروض يعيدوها لي من هذا المشروع لأنه لا يوجد غيره، وقد تم التفاهم بهذه الطريقة".

ولم يعلق القضاء على التسريب الأخير، كما أنه لم يعلن أي نتائج أولية عن التحقيق بالملفات السابقة، والتي منها الملفات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، التي تمثل تهديدا للأمن المجتمعي.

وكان الصحافي العراقي علي فاضل قد أنهى، أواخر يوليو/ تموز الماضي، نشر كل التسريبات الخاصة بالمالكي، بنشره محضر اجتماع مسرباً كاملاً تبلغ مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء مليشيا تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع"، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، شرقي العراق.

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