الغاز في أوروبا يواصل الصعود ويسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي

2022/08/27 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت بيانات التداولات أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، صعدت اليوم الجمعة، فوق مستوى 3360 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وسجلت بذلك أعلى مستوى منذ مارس 2022.

وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق في بورصة ICE إلى 3363 دولارا لكل ألف متر مكعب، وأمس كانت الأسعار عند مستوى 3327 دولارا.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب “السيل الشمالي-1” (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.

المصدر: إنترفاكس

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