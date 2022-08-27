Lenovo Pad Pro 2022.. تابلت جديد منافس لأجهزة IPad

2022/08/27 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت شركة Lenovo الصينية جهازًا لوحيًا جديدًا يعمل بنظام التشغيل أندرويد تحت اسم Lenovo Pad Pro 2022.

ويتميز التابلت الجددي بمعالج قوي وشاشة كبيرة وإمكانيات رائدة مخصصة للألعاب؛ ما يجعله منافسًا لأجهزة iPad من شركة أبل.

– مواصفات تابلت Lenovo Pad Pro 2022:

– التصميم

يأتي تابلت Lenovo Pad Pro 2022 الجديد بوزن حوالي 480 جرامًا، ويبلغ سمكه 6.8 ملليمتر.

– الشاشة

يحتوي تابلت Lenovo Pad Pro 2022 من Lenovo على شاشة من نوع OLED، بقياس 11.2 بوصة، وبدقة 2560 × 1536 بيكسل.



كما تضم الشاشة سلسلة التدرج اللوني DCI-P3، ويزعم أن السطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع.

وهو يدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 360 هرتز، وتدعم الشاشة تقنية +HDR10 وDolby Vision.

– الكاميرا

يحوي تابلت Lenovo Pad Pro 2022 الجديد كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

– الأداء

يعمل تابلت Lenovo Pad Pro 2022 بواسطة معالج ميدياتك، من نوع Dimensity 1300T.



كما يعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم ZUI 14، والمخصصة للعمل مع الأجهزة اللوحية مع شريط مهام، ويمكن أن تعمل أيضًا كشاشة ثانية عند توصيلها بشاشات معينة وأجهزة كمبيوتر محمولة.

– التخزين

ويصل تابلت Lenovo Pad Pro 2022 من Lenovo مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجا بايت.

– البطارية

يحتوي تابلت Lenovo Pad Pro 2022 على بطارية عملاقة بسعة 8200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

– مزايا أخرى

يتميز Lenovo Pad Pro 2022 الجديد بأربعة مكبرات صوت بتكوين اثنين أعلى الجهاز اللوحي واثنين في الإطار السفلي.



كما يدعم الجهاز اللوحي العمل مع لوحة مفاتيح QWERTY التي تعمل مع جميع الأوامر المعروفة (Alt + Tab ، Ctrl + C / V)، بالإضافة إلى قلم Lenovo الذكي، والذي تبيعه الشركة بشكل منفصل، كما تشمل الملحقات الأخرى حافظة غطاء بدون لوحة مفاتيح.

– الألوان

يأتي تابلت Lenovo Pad Pro 2022 باللونين: الفضي والذهبي فقط.

– السعر

يتوفر تابلت Lenovo Pad Pro 2022 الجديد Lenovo الصينية مقابل سعر يبدأ من 322 دولارًا لنسخة بسعة 6 + 128 جيجا بايت، ومقابل سعر 360 دولارًا للإصدار بسعة 8 + 128 جيجا بايت.

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