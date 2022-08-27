لاعب إيطالي يقتل صديقته بطريقة مروعة

2022/08/27 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتكب لاعب كرة قدم إيطالي جريمة بطريقة مروعة، إذ أقدم على قتل صديقته السابقة بالمطرقة في عتبة البناية التي تقطنها بمدينة بولونيا الإيطالية.وفي التفاصيل، قام لاعب فريق سانكاتالديزي، درجة رابعة ومقره جزيرة صقلية الإيطالية، جيوفاني بادوفاني (27 عاماً)، ناشئ نابولي السابق، برصد تحركات صديقته السابقة أليساندرا ماتوزي (56 عاماً)، وفي عشية الحادث المميت الثلاثاء طلب إذن انصراف من مدربه قبل مباراة كأس أمام الغريم المحلي كاتانيا بسبب مشاكل شخصية، ثم سافر من صقلية إلى مدينة بولونيا وتربص بها عند وصولها المبنى.وكانت أليساندرا تتصل بشقيقتها ستيفانيا التي سمعت صراخها أثناء الهجوم الدامي وهي تقول: «لا، جيوفاني، لا أتوسل إليك.



النجدة».وقالت شقيقة أليساندرا: «أقيم على بعد 30 كيلومتراً، اتصلت بالشرطة فوراً، وصلوا وكانت ما تزال بوعيها لكنها قضت في المستشفى بسبب شدة الإصابة بالرأس بعدما ضربها بالمطرقة حتى الموت».وأقامت أليساندرا علاقة مع حبيبها الشاب منذ عامين، وبقيا يتواصلان عن بعد بحكم إقامتها في بولونيا ولعبه في الجزيرة، وفي يناير الماضي نشب بينهما شجار وحطم حينها بادوفاني الأواني ومصباحاً.



ووفق شقيقتها، أمطرها بالرسائل والاتصالات بعد انفصالهما، وأبلغت الشرطة وقالت إنه يتعقبها بعد تسلقه لشرفة شقتها وفصل بطارية سيارتها.وعلق أحد الجيران: «كانت خائفة منه جداً لأنه أصبح ملحاً وهي لم ترد إدخاله لشقتها»، وقالت جارة أخرى إن أليساندرا طلبت منها عدم فتح باب البناية الإلكتروني كي لا يدخل بادوفاني المبنى ويقف على باب شقتها.وألقت الشرطة القبض على اللاعب، الذي أنهى بسبب هوسه بامرأة تكبره سناً بـ29 عاماً مسيرته في الملاعب، وقطع ناديه التعامل معه بعد اتصاله هاتفياً وطلب اللحاق بالفريق.

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