الانواء الجوية: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غدٍ الأحد

2022/08/27 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية، السبت، حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد والأيام الثلاثة التي تليه.وذكرت الهيئة، أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا بدءاً من يوم غدٍ الأحد لا سيما في المناطق […]

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