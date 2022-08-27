توقعات الفيدرالي

2022/08/27 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: شهدت أسواق المال العالمية تراجعا حادا في نهاية الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري بعد أن أكد رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول في خطابه الأخير بجاكسون هول أنهم سيمضون في رفع أسعار الفائدة لكبح المزيد من معدلات التضخم المتسارعة.

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