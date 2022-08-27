2022/08/27 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق يعلن تضامنه مع باكستان جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:09

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