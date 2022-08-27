منتخب الناشئين يريد حسم الأمور مبكراً في كأس العرب

2022/08/27 | 13:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه منتخب الناشئين، نظيره جزر القمر فقي الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة منافساتها حالياً في الجزائر.ويسعى منتخب ليوث الرافدين، إلى حسم الأمور مبكراً وتحقيق الانتصار في المباراة من أجل فك شراكة الصدارة مع جزر القمر وقطع تذكرة العبور للدور ربع النهائي.وكان منتخب الناشئين قد فاز على منتخب المغرب بنتيجة […]

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