كيف تعد فطور صحي؟

2022/08/27 | 13:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالباً ما يعرض ملصق التغذية الموجود على عبوات الحبوب نسبة السكر والدهون والألياف والملح والعناصر الغذائية الأخرى في كل 100 غرام.

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