ما الأمر المذهل الذي رصدته كاميرا عندما أحضر راكب نسرًا أصلع إلى المطار؟

2022/08/27 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل صعوده على متن طائرة تجارية، أثار نسر أصلع مهيب وضخم مشهدًا مثيرًا للاهتمام عند نقطة تفتيش أمنية بالمطار.وتم توثيق اللقاء المجنون بكاميرا.

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