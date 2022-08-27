الأمن الوطني يفكك أحد أخطر شبكات تجارة المخدرات في بغداد

2022/08/27 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إيقاف 22 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري خلال أسبوع.وقالت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن”مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة […]

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