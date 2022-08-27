2022/08/27 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد النائب المستقل، باسم خشان، السبت، 27 آب، 2022، أن وزارة الصحة التابعة لثورة...

ظهرت المقالة النائب خشان: وزارة الصحة التابعة لثورة الإصلاح..



الأكثر فسادا أولاً على المسلة.

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