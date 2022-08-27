2022/08/27 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، السبت، 27 آب، 2022، عن جمع 170...

ظهرت المقالة دعوات الى جلسة نيابية خارج الخضراء دون انتظار قرار الاتحادية بشأن حل البرلمان أولاً على المسلة.

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