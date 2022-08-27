التخطيط تحدد الجهات المشمولة بالرقم الوظيفي

2022/08/27 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحددت وزارة التخطيط، اليوم السبت، الجهات المشمولة بالرقم الوظيفي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ(بغداد اليوم)، إنه "لحد الان بلغ عدد الارقام الوظيفية الممنوحة لموظفي الدولة، ٣ ملايين وحوالي ٣٠٠ الف رقم وظيفي".وأضاف، أن "الرقم الوظيفي يشمل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".وتابع الهنداوي، ان "منصة الرقم الوظيفي لاتؤثر على رواتب الموظفين، حيث ان كل موظف سيتسلم راتبه بشكل طبيعي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط انها وصلت الى المراحل النهائية ﻹنجاز مشروع منصة الرقم الوظيفي، ويعول على هذا المشروع في القضاء على حالات الرواتب المزدوجة ومعالجة الترهل والنقص الوظيفي.

وتعتزم وزارة التخطيط اطلاق منصة الرقم الوظيفي بعد إنجاز “بعض المعرقلات” لدى وزارات معينة، ليصبح لدى كل موظف حكومي كود خاص به حتى بعد إحالته على التقاعد.

ويعول على هذا المشروع في القضاء على حالات الرواتب المزدوجة ومعالجة الترهل والنقص الوظيفي.

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