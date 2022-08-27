التخطيط تحدد الجهات المشمولة بالرقم الوظيفي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط انها وصلت الى المراحل النهائية ﻹنجاز مشروع منصة الرقم الوظيفي، ويعول على هذا المشروع في القضاء على حالات الرواتب المزدوجة ومعالجة الترهل والنقص الوظيفي.
وتعتزم وزارة التخطيط اطلاق منصة الرقم الوظيفي بعد إنجاز “بعض المعرقلات” لدى وزارات معينة، ليصبح لدى كل موظف حكومي كود خاص به حتى بعد إحالته على التقاعد.
ويعول على هذا المشروع في القضاء على حالات الرواتب المزدوجة ومعالجة الترهل والنقص الوظيفي.
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