الحلبوسي يحذر من عدم امكانية انفاق الدولة للاموال نهاية العام الجاري (فيديو)

2022/08/27 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، من عدم استطاعة الدولة انفاق الاموال نهاية العام الحالي ما سيؤدي لتوقف مصالح الناس بسبب الازمة السياسية وتعطل عمل البرلمان الذي ادى لعدم وجود موازنة مالية للعام الحالي والمقبل.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة تابعته (بغداد اليوم)، "أدعو القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية"، مجدداً "تأييده لمبادرة الحوار الوطني".وأضاف أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة ،وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه"، لافتاً إلى أن "نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة".

وتابع أن " فريق سياسي يعطل مؤسسات الدولة بالتظاهرات السلمية موضحاً أن "الدستور لا يتيح تعطيل المؤسسات الدولة".

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