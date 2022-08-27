نائب يرد على الكاظمي: ارامل شهداء الداخلية لاتنجز معاملاتهم ومن هربوا تمت ترقيتهم

2022/08/27 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رد النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، اليوم السبت، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التي جاءت خلال المؤتمر الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي استضافه منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقال الجبوري في تدوينة له، تابعتها (بغداد اليوم)، "السيد الكاظمي بمناسبة العنف ضد المرأة هل تعلم ان هناك الآف الارامل لشهداء منتسبي وزارة الداخلية الذين اعدمهم داعش لانهم رفضوا المبايعة لم تنجز معاملاتهم وتم اعتبارهم متسربين".

واضاف: "في حين تم ترقية الهاربين من الموصل ضباطاً ومراتب ومنذ ست سنوات تعيش هذه النساء على الصدقة".

وكان الكاظمي، قد قال بكلمته خلال المؤتمر، إن "الوقوف مجدداً لتكريم المرأة عموماً والمرأة العراقية المضحية المخلصة الصبورة على وجه الخصوص هو مدعاة اعتزاز وافتخار"، مضيفا أن "الدور الذي أدته المرأة الأم والأخت والبنت في الواقع العراقي كان على الدوام دور صبر وتحمّل للضغوط والأزمات وكان دور إسهام فاعل في بناء كيان المجتمع وتقديم كل التضحيات لتحصين الأسرة والوطن".وتابع الكاظمي: " اليوم أود التحدث عن الوضع الراهن الذي يهم مستقبل جميع العراقيين، وعلى رأسهم أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا واللواتي هن أكثر تضرراً من أي أزمة أو صراع حصل سابقاً على أرض الوطن"، مضيفا "كم من أرملة ويتيمة وأخت فاقدة لإخوانها وأم فاقدة لأبنائها لدينا اليوم في العراق؟ هذا السؤال كم من نساء فقدن من أجل الوطن، هؤلاء ضحايا نتاج سياسات خاطئة اتخذتها بعض القيادات في الماضي، ونتيجة فقدان العقلانية والحكمة والصبر في القرارات، ونتيجة غياب صوت الحوار والنقاش السليم".واستطرد : "نقول إن الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول أن تكون بلا حلول، وإن هناك دائماً طرقاً لنختارها، فإما طريق الأزمة والفوضى والصراع السياسي وتهديد السلم الاجتماعي، وإما طريق الاستقرار، والأمن، والبناء، والازدهار".

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