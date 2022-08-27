2022/08/27 | 14:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن جهاز الإسعاف والطوارئ، بتعرض مدنيين للإصابات جراء الاشتباكات بين الفصائل المسلحة والمستمرة منذ ليل الجمعة السبت في العاصمة طرابس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات في طرابلس.. سقوط قتيل وجرحى وواشنطن تعلق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات في طرابلس.. سقوط قتيل وجرحى وواشنطن تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).