سياسي كردي: البنك المركزي افرغ خزين الدولة من العملة الصعبة

2022/08/27 | 14:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتبارز فيه التيار الصدري والإطار التنسيقي.

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