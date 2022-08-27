واشنطن تستحدث منصب سفير للقطب الشمالي وسط احتدام المنافسة مع روسيا والصين في المنطقة

2022/08/27 | 14:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الجمعة استحداث منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي بهدف تكثيف دبلوماسيتها هناك ووسط تعزيز روسيا والصين لوجودهما في المنطقة القطبية مع ظهور ممرات مائية جراء التغيّر المناخي تسهل الوصول اليها.وقال فيدانت باتل المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن … Readmore

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