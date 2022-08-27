تعاقدات الأندية العراقية.. لاعبون جدد ينضمون لفِرق الممتاز

2022/08/27 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل الأندية العراقية لكرة القدم، الاستعداد للدوري الممتاز، عبر تدعيم فرقها بلاعبين محترفين جدد لتمثيلها في الموسم الكروي 2022-2023.

وبعد رصد سوق تعاقدات أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث تتسابق الأندية على ضم اللاعبين المحترفين العراقيين والأجانب، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ومؤخراً، تعاقد نادي الحدود رسمياً مع المحترف الإيفواري (الكسندر يوله) لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

ووقع اللاعب (علي بهجت) كشوفات عقده قادماً من نادي النفط مع ادارة زاخو، لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد.

كما وقع الحارس (علي عبد الحسين)، على كشوفات عقده لتمثيل فريق الكهرباء قادما من الميناء لموسم واحد.

في حين وقع اللاعب (مهدي كامل) رسمياً على كشوفات فريق النجف، قادماً من نادي الزوراء.

بينما وقع اللاعب الموهوب (نور المصطفى غانم) على كشوفات عقده مع فريق كربلاء، قادماً من نادي الحسين.

هذا ووقع المدافع كرار محمد، عقد انضمامه لنادي الميناء، قادما من نادي النفط، بينما وقع الحارس أمجد رحيم مع إدارة الميناء، لحراسة عرينهم، قادما من النجف.

وعلى مستوى الاحتراف الخارجي للاعبي العراق، وقع ‏نادي معيذر الناشط بالدرجة الأولى القطري، عقداً مع اللاعب (همام طارق) لتمثيل فريقه الكروي لمدة موسم واحد.

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