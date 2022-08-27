المكسيك: اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام

2022/08/27 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، الجمعة، إن من المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك في وقت لاحق من هذا العام.وتوصل الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في عام 2018 إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن تحديث اتفاقهما التجاري المشترك، لكن جائحة فيروس «كورونا» وعملية الموافقة المعقدة أعاقتا التصديق النهائي في أوروبا.وفي حديثه إلى المشرعين المكسيكيين، قال إبرارد إن الانتهاء من العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي وإن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا المكسيك بأن من المحتمل حدوث ذلك في عام 2022.



وقال «نتوقع أن يوافقوا هذا العام على تحديث الاتفاقية التي أبرمناها معهم بالفعل».(رويترز)

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