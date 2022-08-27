موارد كركوك تؤكد لا مخاوف من انخفاض مناسيب المياه في دجلة

2022/08/27 | 15:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زيادة في استهلاكات كركوك للحصة المائية.

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