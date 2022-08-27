مؤسس تويتر يأسف لتحويل المنصة إلى شركة

2022/08/27 | 15:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: غرد مؤسس موقع تويتر (Twitter) والرئيس التنفيذي السابق له جاك دورسي، إنه يأسف لتحول...

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