صرف الرواتب غير مرتبط باقرار الموازنة

2022/08/27 | 15:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، السبت، 27 آب، 2022، بأن تصريحات...

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