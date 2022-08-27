2022/08/27 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يرسم البابا فرنسيس السبت عشرين كردينالاً قريبين من خطه واختارهم من جميع القارات، في خطوة إضافية على طريق الإعداد لخلافته.ويأتي هذا المجمع الكنسي الثامن في حبرية فرنسيس الذي انتخب في 2013 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبين من خطه..



البابا فرنسيس يرسم 20 كردينالاً اختارهم من القارات الخمس المركز الخبري الوطني.

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