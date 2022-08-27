2022/08/27 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شنت وزارة الصحة، اليوم السبت، حملة بين المحال التجارية في واسط. وأوضحت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “شعبة الرقابة الصحية بقطاع النعمانية للرعاية الصحية الاولية في صحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



وزارة الصحة تشن حملة بين المحال التجارية في واسط المركز الخبري الوطني.

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