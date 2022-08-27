رئيس وزراء اليابان يتعهد بتمويل إفريقيا بنحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات مقبلة

2022/08/27 | 15:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن القطاعين العام والخاص في اليابان سيعملان على التمويل في إفريقيا بحجم حوالى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.وأضاف فوميو كيشيدا - في كلمته اليوم السبت خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في …

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