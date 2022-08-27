2022/08/27 | 15:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cTAYpuG6PVA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف نتعامل مع مدمن الكحول) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف نتعامل مع مدمن الكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).