رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/08/27 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير الأردني منتصر الزعبي، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السفيرَ الأردني لدى العراق منتصر الزعبي”.

وبين ان “اللقاء، جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والحديث عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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