العراق يفوز على الإمارات في بطولة آسيا لشباب الطائرة

2022/08/27 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح منتخب شباب العراق في تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي بثلاثة أشواط لشوطين اليوم السبت.

وفاز ليوث العراق بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين، بواقع 25-23 للإمارات و25-22 للعراق و23-25 للإمارات و25-17 للعراق و15-10 للعراق.

وتواجه المنتخبان ضمن الأدوار الترتيبية من السابع إلى الثاني عشر في بطولة آسيا المقامة منافساتها حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

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