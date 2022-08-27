أبو كلل يجدد تأكيده على عدم قدرة الحكومة صرف الرواتب العام المقبل

2022/08/27 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادجدد القيادي في تيار الحكمة، بليغ أبو كلل، اليوم السبت، تأكيده على عدم قدرة الحكومة صرف الرواتب العام المقبل.وقال ابو كلل في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "لقد قلت في تغريدة سابقة إن رواتب الموظفين لن تصرف في بداية العام القادم إذا لم يعقد البرلمان جلسة لتعديل قانون الإدارة المالية أو لإقرار الموازنة".واضاف ان "تعطيل البرلمان فيه ضرر على كل الناس، فاتهمني إخوتنا الصدريون بتخويف الناس لأني قلت الحقيقة!، انظروا ماذا قال الأخ الحلبوسي اليوم!".وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم السبت، على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة.وقال الحلبوسي خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة تابعته (بغداد اليوم): "أدعو القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية"، مجدداً "تأييده لمبادرة الحوار الوطني".وأضاف أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة ،وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه"، لافتاً إلى أن "نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة".

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