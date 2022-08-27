كاميرات حرارية ’فائقة الدقة’ ترصد اخطر خلايا داعش في ديالى ( فيديو)

2022/08/27 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، رصد اخطر خلايا داعش في ديالى من خلال كاميرات حرارية فائقة الدقة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة القناصات والتي تشكل حاليا العامود الفقري لهجمات داعش في ديالى وتقف وراء 70% من عملياته التعرضية في قواطع عدة، تم رصدها لاول مرة من خلال كاميرات حرارية فائقة الدقة في منطقة الجاغات في حوض حمرين اقصى شمال شرق ديالى في ساعة متاخرة اثناء محاولتها الاقتراب من 3 نقاط للجيش لاستهدافها عن بعد".واضاف، ان "الرصد الدقيق اظهر استخدام المفرزة لقناصات حديثة مع التزامهم بارتداء اللثام رغم الظلام الدامس مع امتلاكهم اجهزة رؤية ليلية ما يدلل على وجود دعم كبير تتلقاه تلك الخلايا مما ساعدها في تجاوز تعقيدات تضاريس الارض والانتقال لمسافات بعيدة في تلال حمرين الوعرة لاستهداف نقاط الجيش".واشار الى ان "المفرزة كانت احدى الاهداف المباشرة لمدفعية الفرقة الاولى وتوقعات بسقوط قتلى ومصابين في صفوف مفرزة القناصة التي يجري رصدها لاول مرة في ديالى من خلال الكاميرات قبل ان تهاجم احدى المواقع عن بعد".

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