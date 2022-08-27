"غدر وخيانة".. حكومة طرابلس تدين اشتباكات العاصمة

2022/08/27 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، السبت، ما يشهده وسط مدينة طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين.

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